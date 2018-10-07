На Украине назвали условие примирения с Россией

Киев, , 16:43 — REGNUM Отношения между Российской Федерацией и Украиной могут измениться в лучшую сторону. Об этом заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука изданию «Главред».

"Я надеюсь, что отношения между государствами (РФ и Украина) возобладают на партнерской основе, — сказал Тука. — … Процесс восстановления отношений возможен».

При этом чиновник добавил, что то, как быстро произойдет восстановление отношений между Москвой и Киевом, зависит от «реального желания» со стороны России.

Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины также добавил, что он никогда не считал «братскими народами» жителей двух стран.

13 августа 2018 г. замминистра по вопросам временно «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука в интервью порталу «Апостроф» заявил, что Украина может потерять не только контроль над своими портами на Азовском и Чёрном морях, её может ждать и полный крах государственности.

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