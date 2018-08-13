Украина может потерять государственность — Георгий Тука

Киев, , 15:26 — REGNUM Украина может потерять не только контроль над своими портами на Азовском и Чёрном морях, её может ждать и полный крах государственности — в результате действий «пятой колонны». Об этом в интервью порталу «Апостроф» заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

«У нас есть реальная угроза потерять государственность, и в то же время не обязательно военным путем», — подчеркнул он.

Тука добавил, что для этого лишь нужно, чтобы Вадим Рабинович и Юрий Бойко («Оппозиционный блок») и Евгений Мураев (партия «За жизнь») провели своё большинство в украинский парламент. Следом за этим, по словам замминистра, можно будет вести речь уже о создании «Малороссийской губернии».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко заявила, что в результате партнерства бежавших с Украины предпринимателей Игоря Коломойского и Виктора Медведчука украинские президентские выборы может выиграть лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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