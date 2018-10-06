В Сенате будущий посол ответил на вопросы о правах человека в Азербайджане

Вашингтон, , 01:32 — REGNUM На будущей неделе комитет по иностранным делам Сената США должен проголосовать по кандидатуре Эрла Литценбергера на посту посла в Азербайджане. Как пишет азербайджанское агентство Turan, сенаторы готовы поддержать кандидатуру Литценбергера.

4 октября в Сенте прошли слушания по кандидатуре Литценбергера, которому были заданы вопросы об ухудшении прав человека в Азербайджане и сотрудничестве Баку по вопросам безопасности с Bашингтоном.

B своем выступлении Литценбергер подчеркнул долговременное сотрудничество Азербайджана с США в сфере энергетики и безопасности, добавив, что «интеграция страны с Западом может и должна выходить за рамки энергетических трубопроводов, экспорта и сотрудничества в области безопасности».

На заявление члена комитета по иностранным делам, сенатора Криса Мерфи о том, что США должны быть обеспокоены ограничениями политической свободы в Азербайджане, Литценбергер сказал, что Соединенные Штаты должны продолжать тесно сотрудничать с Азербайджаном в продвижении демократических и открытых экономических принципов посредством верховенства закона, прозрачности и защиты прав человека.

«B интересах Азербайджана провести эти реформы, как для обеспечения долговременной стабильности, так и для потенциала его людей и экономики, — отметил он. — Демократии процветают только тогда, когда их поддерживает независимая судебная система, верховенство закона, свободная атмосфера, энергичное гражданское общество, плюрализм, демократические избирательные процессы и уважение прав и свобод человека», — добавил кандидат на должность посла.

По его мнению, по мере продвижения Азербайджана по этому пути, двусторонние отношения будут крепнуть.

«Мы выступаем за стабильный, демократический, мирный и процветающий Азербайджан, стратегически связанный с США и нашими европейскими друзьями и союзниками», — подчеркнул он.

«Азербайджан уже является значительным экспортным рынком для США. Это самолеты, сельскохозяйственное оборудование, машины и другие товары и услуги, но мы можем создать еще больше возможностей для компаний США».

B случае своего утверждения Литценбергер обещал способствовать укреплению позиций американских фирм, чтобы двустороннее партнерство росло. Он также обещал использовать весь свой опыт для развития надежного диалога по этим вопросам с Азербайджаном на основе взаимного уважения.

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