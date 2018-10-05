МИД Эквадора: Статус Ассанжа как беженца подтверждён

Кито, , 23:35 — REGNUM Министерство иностранных дел Эквадора подтвердило статус беженца для основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сегодня, 5 октября, пишет El Universo со ссылкой на министра иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.

По словам главы МИД Эквадора, его страна подтверждает статус Ассанжа в качестве беженца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассанж уже много лет сидит фактически в заточении в посольстве Эквадора в Лондоне, так как британские власти грозят задержать его и передать США, где основателя WikiLeaks ждет все что угодно.

С приходом к власти в Эквадоре президента Ленина Морено положение Ассанжа оказалось под вопросом. В тех помещениях посольства, где находится Ассанж, был отключен интернет, и он не смог дальше осуществлять функции главного редактора портала WikiLeaks. Новым главным редактором был назначен Кристина Храфнссон из Исландии.