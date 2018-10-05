Пятница, 5 Октября 2018 года
16:56:10 МСК

Минкульт ДНР: закон об украинском языке нарушает права человека

Политика

Ранее закон был принят Верховной радой в первом чтении

Минкульт ДНР: закон об украинском языке нарушает права человека
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Насаждение украинской «мовы»

Донецк, 5 октября 2018, 15:39 — REGNUM  Украинский закон «Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного» нарушает права человека, заявил исполняющий обязанности министра культуры Донецкой Народной Республики (ДНР) Михаил Желтяков, сообщает 5 октября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, на Украине права человека нарушаются так, как нигде в мире. Желтяков отметил, что 50% населения Украины — русские, а 90% населения говорят и думают на русском. Принимать в таких условиях закон, который обязывает всех знать украинский язык, а за «унижение» украинского языка еще и предусматривает лишение свободы на срок до трех лет — безумие, уверен и.о. министра культуры.

Желтяков добавил, что действия Киева провоцируют население страны на радикальные действия.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон, который устанавливает уголовную ответственность за «пренебрежительное отношение» к украинскому языку.

Читайте ранее в этом сюжете: «Закон о украинском языке писали немцы Третьего рейха для евреев» — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить