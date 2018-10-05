Минкульт ДНР: закон об украинском языке нарушает права человека

Донецк, , 15:39 — REGNUM Украинский закон «Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного» нарушает права человека, заявил исполняющий обязанности министра культуры Донецкой Народной Республики (ДНР) Михаил Желтяков, сообщает 5 октября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, на Украине права человека нарушаются так, как нигде в мире. Желтяков отметил, что 50% населения Украины — русские, а 90% населения говорят и думают на русском. Принимать в таких условиях закон, который обязывает всех знать украинский язык, а за «унижение» украинского языка еще и предусматривает лишение свободы на срок до трех лет — безумие, уверен и.о. министра культуры.

Желтяков добавил, что действия Киева провоцируют население страны на радикальные действия.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон, который устанавливает уголовную ответственность за «пренебрежительное отношение» к украинскому языку.

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