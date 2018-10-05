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В Израиле более четырех часов допрашивали Нетаньяху по делу о коррупции

Политика

Допрос Нетаньяху завершился спустя почти 4,5 часа

В Израиле более четырех часов допрашивали Нетаньяху по делу о коррупции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху

Иерусалим, 5 октября 2018, 15:25 — REGNUM  Полиция Израиля более четырех часов допрашивала премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в рамках расследования уголовного дела о коррупции и злоупотреблением доверием, сообщает 5 октября KAN.

«Допрос Нетаньяху в резиденции премьера в Иерусалиме завершился спустя почти 4,5 часа», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее следователи рекомендовали Генпрокуратуре Израиля возбудить дело против Нетаньяху — согласно заявлению полиции, премьер-министр должен быть обвинен в коррупции.

В полиции заявляют о двух расследованных случаях коррупции премьер-министра — получении подарков на сумму более $100 тыс. от голливудского магната Арнона Милчена, а также в заинтересованной поддержке одной из крупных израильских газет.

Сам Нетаньяху заявил, что обвинения являются ложными и «ни к чему не приведут», отметив при этом, что всегда работал «во благо нации», и еще долго намерен продолжать свою политическую карьеру.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Израиля допрашивает Нетаньяху по делу о коррупции — СМИ

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