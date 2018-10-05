В Великом Новгороде начат приём заявлений от кандидатов на пост мэра

Великий Новгород, , 11:00 — REGNUM В Великом Новгороде с сегодняшнего дня, 5 октября, начат приём заявлений и документов от желающих принять участие в конкурсном отборе на пост мэра города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, сам конкурс состоится 14 ноября в 10:00 в главном зале городской администрации.

Сроки приёма документов разделены на два этапа: до 18 октября претендентам на пост мэра необходимо представить в конкурсную комиссию личное заявление и основной набор документов, до 3 ноября — остальной пакет документов, включая справки о наличии или отсутствии судимости, иностранного гражданства и подобные.

Все требования к кандидатам опубликованы на сайтах мэрии и думы Великого Новгорода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы мэра Великого Новгорода отменены областным законом в 2014 году. Первоначально предполагалось, что городом будут править мэр из числа депутатов думы и наёмный сити-менеджер, но в 2017 году закон пересмотрели в пользу единоначалия: градоначальник будет главой города и главой городской администрации в одном лице, как и действующий избранный мэр, но его избирать будут депутаты думы Великого Новгорода из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Конкурсная комиссия будет состоять из 40 человек, в которую 20 депутатов уже делегированы одним из первых решений новой думы города. Оставшуюся половину назначит губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Эта часть конкурсной комиссии пока не обнародована.

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Напомним, о своих претензиях на мэрское кресло публично заявляли глава фракции «Единой России» в Новгородской областной думе Сергей Бусурин и лидер фракции ЛДПР, вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов.

До избрания нового мэра обязанности градоначальника продолжает исполнять Юрий Бобрышев, дважды побеждавший на прямых выборах — в 2008 и 2013 годах.

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