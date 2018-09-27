Конкурс на должность мэра Великого Новгорода пройдёт 14 ноября

Великий Новгород, , 16:17 — REGNUM Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Великого Новгорода назначен на 14 ноября 2018 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое решение приняла городская дума шестого созыва на своём первом заседании сегодня, 27 сентября.

Депутаты утвердили дату проведения конкурса и приняли решение о думской части конкурсной комиссии. Всего в её составе — 40 человек, 20 из которых будут делегированы губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Из 30 депутатов в состав комиссии вошли 20, в том числе все 15, избранные по одномандатным округам. Оставшиеся пять мест распределили между представителями партий, представленными в думе. В неё прошли пять партий (КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия», ЛДПР и «Яблоко»), но депутат от «Яблока» Анна Черепанова свою кандидатуру отозвала — в связи с личным намерением участвовать в конкурсе на должность градоначальника. В итогедва из пяти «партийных» мест в конкурсной комиссии достались депутатам от КПРФ: Татьяне Яковлевой и Александру Скрипнику.

Таким образом, думская часть комиссии сформирована в следующем составе: Алексей Старостин, Алексей Афанасьев, Андрей Гетманский, Сергей Золотарев, Виталий Макаров, Юрий Чермашенцев, Николай Глушенков, Светлана Новикова, Владимир Федотов, Владимир Богомолов, Алексей Чернов,Алексей Митюнов, Людмила Караулова, Владимир Исаков, Юрий Бочаров, Татьяна Дорошина, Евгений Кузиков, Татьяна Яковлева, Александр Скрипник, Виталий Васильев.

Среди них и спикер новой думы Алексей Митюнов и два вице-спикера — Афанасьев и Яковлева.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выбора мэра Великого Новгорода отменены. Новый градоначальник будет избран голосованием депутатов думы города за кандидатуры, прошедшие конкурсный отбор. Последним избранным мэром города является Юрий Бобрышев, который выигрывал выборы дважды — в 2008 и 2013 годах. Он продолжает исполнять полномочия главы города до избрания нового мэра.

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