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Пакет соглашений о сотрудничестве РФ и Эстонии и РФ и Литвы внесен в ГД

Политика

Речь идет о приграничном сотрудничестве

Пакет соглашений о сотрудничестве РФ и Эстонии и РФ и Литвы внесен в ГД
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 5 октября 2018, 10:33 — REGNUM  Пакет соглашений между Россией с Эстонией и Литвой о приграничном сотрудничестве правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Парламентарии рассмотрят соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония», подписанного в Москве 29 декабря 2016 года, а также соглашения о программе «Россия — Литва», подписанного в Москве 29 декабря 2017 года.

Программа «Россия-Литва» является инструментом реализации совместных приграничных проектов Калининградской области и Клайпедского, Мариямпольского, Таурагского уездов Литвы, служит дополнительным источником финансирования региональных инициатив.

Программа «Россия-Эстония», отмечают в правительстве, является инструментом реализации совместных приграничных проектов Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской областей и регионов Эстонии Кирда-Ээсти, Лыуна — Ээсти, Кеск-Ээсти, служит дополнительным источником финансирования региональных инициатив.

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Приграничное сотрудничество на Северо-Западе РФ
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