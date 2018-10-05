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29-я эскортная флотилия ВМС Китая завершила миссию в Аденском заливе

Политика

29-я морская эскортная флотилия ВМФ КНР, состоящая из ракетных крейсеров «Биньчжоу», «Чюйчжоу» и корабля снабжения «Цяньдаоху», снялась с якоря 4 апреля 2018 года

Чжоушань, Китай, 5 октября 2018, 08:52 — REGNUM  Три корабля китайского военно-морского флота вернулись на военно-морскую базу в Чжуншане в провинции Чжэцзян на востоке Китая по завершению очередной эскортной миссии в Аденском заливе в прибрежных водах Сомали, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

29-й морская эскортная флотилия ВМФ КНР, состоящая из ракетных крейсеров «Биньчжоу», «Чюйчжоу» и корабля снабжения «Цяньдаоху», снялась с якоря 4 апреля 2018 года. За время шестимесячной миссии флотилия сопроводила 40 китайских и иностранных кораблей и прошла более 36 тыс. морских миль.

Кроме того, она приняла участие в военных обменах с Германией и Польшей, а также совершила ряд технических остановок в Греции, Испании, Франции и Италии. Отметим, что эскортные миссии призваны обеспечить безопасность грузовых и иных кораблей, идущих через Аденский залив. Они стартовали после ряда прецедентов с захватом морских судов пиратами.

Читайте ранее в этом сюжете: 29-я эскортная флотилия ВМС Китая отправилась с миссией в Аденский залив

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Армия Китая
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