Никитин переназначил 16 нижегородских министров

Нижний Новгород, , 22:10 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин переназначил 16 министров на свои посты, они лишились статуса исполняющих обязанности. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«С сегодняшнего дня без приставки и. о. будут работать 16 министров — все, кроме и. о. министра экологии и и. о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов», — уточнили в правительстве и добавили, что и.о. заместители губернатора будут работать в этом статусе до утверждения их кандидатур депутатами Законодательного собрания.

По словам Никитина, кадровый состав правительства Нижегородской области практически полностью сформирован.

«Надеюсь, что каждый министр приложит максимум усилий для повышения качества жизни нижегородцев», — отметил губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года указом Владимира Путина губернатор Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, был отправлен в досрочную отставку «по собственному желанию», а в качестве врио «до вступления в должность лица, избранного губернатором Нижегородской области» назначен первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.

В ходе выборов губернатора 9 сентября, Никитина от «Единой России» поддержали 67,75% от общего числа пришедших на избирательные участки граждан.

26 сентября — ровно через год после назначения в Нижегородскую область — Никитин вступил в должность губернатора. В этот же день он отправил в отставку кабинет министров в полном составе, наделив министров и вице-губернаторов статусом исполняющих обязанности до момента формирования нового состава правительства.