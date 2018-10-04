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На Украине одобрили бандеровское приветствие в ВСУ

Политика

Лозунг «Слава Украине! Героям слава!» использовался украинскими националистами в 1930–1940-х годах

Киев, 4 октября 2018, 14:52 — REGNUM  Верховная рада Украины во втором чтении утвердила бандеровский лозунг «Слава Украине! Героям слава!» в вооруженных силах страны, за соответствующее решение проголосовал 271 депутат.

При этом обращение «товарищ» заменено на «пан». Военнослужащих-женщин теперь будут называть «пани».

Напомним, закон об изменении воинского приветствия на бандеровский лозунг внес в начале сентября президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, лозунг «Слава Украине! Героям слава!» использовался украинскими националистами в 1930—1940-х годах.

Бандеровцы не только активно сотрудничали с гитлеровскими войсками, но и сами творили столь бесчеловечные преступления в стране, что даже нацисты поражались жестокости последователей Степана Бандеры.

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Вооруженные силы Украины
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