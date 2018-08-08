Эксперт – о «хайль» для ВСУ: Чего же ждать от бандеризирующегося Киева?

Москва, , 01:02 — REGNUM Очередная инициатива по замене традиционного приветствия украинских военных на «Слава Украине!» не противоречит тенденции, которой следует официальный Киев — бандеризации, заявил военный эксперт Виктор Литовкин в интервью Nation News.

Комментируя поручение украинского президента Петра Порошенко о разработке проекта закона о замене приветствия в ВСУ на нацистский лозунг «Слава Украине!», Литовкин сказал:

«Это свидетельство того, что официальная Украина все больше и больше становится националистским бандеровским государством».

«Когда они берут в качестве официального приветствия военнослужащим бандеровские лозунги, ничего другого от них ожидать не приходится», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о новой инициативе Киева объявил 7 августа украинский министр обороны Степан Полторак. По его словам «Слава Украине!» будет звучать в украинской армии совсем скоро — 24 августа на военном параде в день независимости в Киеве.

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