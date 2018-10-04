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В Афганистане растёт активность боевиков во всех регионах страны — Захарова

Политика

США и страны-участники коалиции сил в Афганистане продолжают делать ставку на военное решение афганской проблемы

Москва, 4 октября 2018, 12:49 — REGNUM  В Афганистане фиксируется рост жертв среди мирного населения в результате боестолкновений и военных операций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«США и страны-участники коалиции сил в Афганистане продолжают делать ставку на военное решение афганской проблемы. Прямым следствием этого является рост жертв среди мирного населения. В частности, имеются сведения, что только за прошедший месяц погибли 262 и ранены 524 мирных жителя. Половина из них — жертвы атак с воздуха со стороны западной коалиции», — заявила Захарова.

На этом фоне талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наращивают боевую активность во всех районах страны. В 2018 году афганские национальные силы безопасности сталкиваются с небывало высоким уровнем потерь. В сентября нацсилы потеряли 513 человек убитыми, 718 были ранены и 43 человека попали в плен.

Не снижают своей активности и члены афганского филиала ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, 2 октября в уезде Кама на встрече местного депутата с избирателями был произведён подрыв смертника, в результате чего погибло 13 человек и несколько десятков получили ранения.

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США проигрывают Афганистан
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