Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Украина в чем-то похоже на нацистскую Германию после Второй мировой войны, заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, сообщает 4 октября УНИАН.

По ее словам, сегодня Украина похожа на Германию после Второй мировой войны, так как Германия была разделена на две части, «но победила». Райс отметила, что Киев все же может договориться с МВФ о получении следующего транша, но Украине нужно начинать развивать собственную экономику, а не жить за счет кредитов.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году к власти пришли украинские националисты, а в стране началась пропаганда русофобии, по накалу не уступающая фашистскому режиму Третьего рейха.