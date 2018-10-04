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Кондолиза Райс: Украина похожа на Третий рейх после Второй мировой войны

Политика

Райс уверена, что Германия после Второй мировой войны все же смогла «победить»

Вашингтон, 4 октября 2018, 12:23 — REGNUM  Украина в чем-то похоже на нацистскую Германию после Второй мировой войны, заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, сообщает 4 октября УНИАН.

По ее словам, сегодня Украина похожа на Германию после Второй мировой войны, так как Германия была разделена на две части, «но победила». Райс отметила, что Киев все же может договориться с МВФ о получении следующего транша, но Украине нужно начинать развивать собственную экономику, а не жить за счет кредитов.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году к власти пришли украинские националисты, а в стране началась пропаганда русофобии, по накалу не уступающая фашистскому режиму Третьего рейха.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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