Asia Times: Как КНР может отреагировать на обострение торговой войны с США?

Максим Исаев, , 08:10 — REGNUM

«Торговые войны — это хорошо, и в них легко побеждать», — заявил в марте 2018 года президент США Дональд Трамп. С тех пор торговая напряженность между США и Китаем продолжает нарастать, и, очевидно, Белому дому еще далеко до «победы». Это торговое противостояние может повлечь за собой долгосрочные негативные последствия в сфере безопасности, пишет Ану Анвар в статье для издания Asia Times.

Некоторые эксперты указывают на возможность полномасштабного столкновения между США и Китаем, которое поставит под угрозу глобальную безопасность в целом и национальные интересы США в частности. Китай, менее ограниченный экономическими связями с США, может представлять более серьезную угрозу для внешней политики Вашингтона.

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В администрации США указывают на то, что огромный торговый дефицит США с Китаем стал причиной для начала торговой войны, однако реальные причины торговой войны больше связаны с геополитической конкуренцией обеих стран и стремлением КНР к лидерству в сфере передовых технологий. США рассматривают технический прогресс Китая и его растущее влияние в глобальном управлении как серьезную проблему для своих национальных интересов. Торговая война должна нанести ущерб двум крупным инициативам КНР: «Сделано в Китае — 2025» и «Один пояс и один путь», которые могут трансформировать глобальный экономический и геополитический ландшафт. Таким образом, американо-китайское торговое противостояние следует рассматривать в контексте меняющейся геополитической и экономической картины.

Один из идеологов торговой войны с Китаем, экономист Питер Наварро, предупредил, что «инвестиции Китая в стратегические технологии могут в конечном итоге стать самой серьезной опасностью для производственной и оборонной базы Америки». Он также заявил, что «пошлины должны выступить в качестве критической линии защиты от хищных торговых практик Китая, используемых в ущерб американской промышленности».

С другой стороны, это торговое противостояние может спровоцировать Китай на серьезные ответные действия, в рамках которых он может принять более активные шаги по внедрению альтернативной платформы глобального управления, работа над созданием которой уже идет полным ходом, учитывая создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и наличие таких международных организаций, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Форум сотрудничества Китай-Африка (FOCAC) и т. д. В конечном итоге Китай мог бы создать другие международные организации в качестве альтернативы существующим западным организациям, включая ООН и Бреттон-Вудские институты.

На Корейском полуострове возникшая надежда на мир, появившаяся после второго саммита между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, может исчезнуть, если Пекин подорвет кампанию по «максимальному санкционному давлению» со стороны США в отношении КНДР. В преддверии торговой войны с КНР государственный секретарь Майк Помео признал, что Пекин больше «не контролирует свои пограничные районы так же энергично, как шесть или двенадцать месяцев назад».

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В будущем Китай также может отказаться от поддержки американских санкций в отношении Ирана. Однако Пекин может пойти еще дальше, активизировав энергетические связи с Ираном и увеличив продажи оружия в Тегеран. Кроме того, Китай расширяет свои связи с Москвой. Пекин недавно принял участи в крупнейших военных учениях России за последние 40 лет, которые многие эксперты охарактеризовали как вызов для внешнеполитических целей США на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. С другой стороны, Китай, вполне может ускорить процесс милитаризации островов в Южно-Китайском море и занять более агрессивную позицию в Восточно-Китайском море. Маловероятно, что США, которые уже перенапряжены в военном отношении, пойдут на вооруженную конфронтацию со стороной, которая обладает второй по величине экономикой в мире.

Другими словами, следует ожидать увеличения готовности Пекина противостоять США не только в рамках торговой войны, но и в более широком спектре, особенно в наиболее чувствительных внешнеполитических сферах США. Политика Трампа вполне может ускорить процесс перехода КНР к более активной фазе противостояния.