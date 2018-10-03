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Правительство Сомали просит ООН отменить запрет на покупку оружия

Политика

Правительство Сомали заявило, что стране необходимо больше оружия. Вооружение необходимо сомалийским властям для борьбы с террористической группировкой «Аль-Шабаб»

Могадишо, 3 октября 2018, 22:23 — REGNUM  Правительство Сомали отправило запрос в ООН о разрешении покупки оружия в целях борьбы с террористической группировкой «Аль-Шабаб». Министр иностранных дел Сомали Ахмед Авад Иссе пояснил, что, несмотря на продвижение в сторону мира, ситуация в Сомали все еще оставляет желать лучшего. По словам министра, из положительных моментов можно отметить ежедневное сокращение сторонников «Аль-Шабаба», а также сам факт того, что молодежь перестала вступать в их ряды.

Поддерживают страну и власти Уганды, которые настоятельно призывают Организацию Объединенных Наций не сокращать финансовую поддержку Сомали.

Несмотря на то, что в стране действуют группы АМИСОМ (англ. AMISOM, African Union Mission in Somalia — Миссия Африканского союза в Сомали), обстановка в стране все так же продолжает оставаться напряженной.

Гражданская война в Сомали стала причиной смерти уже тысячи люди, десятки тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Сомали находится в состоянии беспорядков и гражданских столкновений с начала 1990-х годов, когда со своего поста был смещен Мохамед Сиад Барре. Сегодня страна не только борется с террористической группировкой «Аль-Шабаб», она пытается решить такие острые проблемы, как засуха и голод.

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Зарубежная хроника
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