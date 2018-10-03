«Железные крылья» Помпео и Болтона в РФ подвергли сомнению

Москва, , 15:40 — REGNUM Угрозы и предупреждения на словах не показывают силу США, считает политолог Григорий Трофимчук. Он выступил 3 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Мы, российское общество, ожидали большего от назначения Помпео (госсекретарь США Майк Помпео, — прим. ИА REGNUM ) и Болтона (советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, — прим. ИА REGNUM ). Жестче людей, нам так было сказано, там нет — у них абсолютно железные крылья. И они сейчас на словах нам угрожают, включая представителя США в НАТО. А пока они нам угрожают, ударов не будет, потому что сильный человек наносит удар без предупреждения», — заявил Трофимчук.

Ведущая Ольга Скабеева заметила, что американский президент Дональд Трамп несколько раз анонсировал удары по Сирии, несколько раз предупреждал, «а потом взял и ударил, а потом раз ‑ и еще раз ударил, снова».

«При Трампе больше говорят, чем делают. При Обаме было начато три войны, при его предшественнике — две. Трамп пока ни одну не начал», — ответил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон сделала заявление о возможности уничтожения создаваемых Россией ракет наземного базирования. Позже она поправилась, пояснив, что не имела в виду превентивный удар по РФ.