«У нас город-герой Ленинград, а не «Дом-2»: о планах Собчак на Смольный

Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Петербуржцы не поддержат Ксению Собчак на выборах губернатора северной столицы. В этом убежден председатель городского Заксобрания и секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Макаров предположил, что Собчак не справится с руководством города, потому что имеет сомнительный опыт работы в телевизионном реалити-шоу «Дом-2».

"У нас мегаполис сложнейший, не просто экономический и научный центр, это один из самых крупных городов мира, культурная столица России, это город-герой Ленинград. Это не «Дом-2»! О чем мы говорим? «Ну, давайте изберем, пошутим». Пошутили, а что на следующий день будем делать?», — недоумевает Макаров.

Он напомнил, что в президентскую кампанию Ксении Собчак он также призывал граждан задуматься, доверили ли бы они ей «ядерный чемоданчик».

«Я уверен в разуме жителей Петербурга. Какими бы ни были настроения, это люди, которые болеют душой за Ленинград и нашу Россию», — сказал Макаров.

Глава Заксобрания также скептично отнесся к перспективам фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова возглавить комитет по культуре Петербурга, как предложила Собчак, и заметил, что песни этой группы не слушает.

«Я, слава богу, не погружен в творчество группы «Ленинград», иначе я тут перед вами не сидел бы, вы бы смеялись надо мной. Это что-то из области анекдотов», — добавил парламентарий.

Напомним, экс-кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак не исключила своего участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые пройдут в 2019 году.

Пока о своем желании участвовать в будущих выборах заявили действующий губернатор Георгий Полтавченко и депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко»). Очередные выборы губернатора должны пройти 8 сентября 2019 года.

Напомним, что в марте 2018 года на президентских выборах Ксения Собчак в Петербурге получила 4,33% голосов, став третьей среди тех, кому отдали голоса петербургские избиратели.

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