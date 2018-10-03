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Премьер-министр Франции поблагодарил экс-главу МВД за службу

Политика

«Я хочу поблагодарить вас за 16 месяцев совместной работы во главе министерства», — заявил премьер-министр

Париж, 3 октября 2018, 13:04 — REGNUM  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп поблагодарил бывшего министра внутренних дел Жерара Коломба за службу, сообщает Le Figaro.

«Я хочу поблагодарить вас за 16 месяцев совместной работы во главе требовательного министерства, где миссии являются деликатными и важными для безопасности наших сограждан», — заявил премьер-министр на совместной пресс-конференции 3 октября.

«Мы переживаем трудный период. Мы все должны решить эту задачу», — добавил Эдуард Филипп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку министра внутренних дел Жерара Коломба. Эдуард Филипп временно назначен исполняющим обязанности главы МВД Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Europe1: Кто станет преемником Жерара Коломба на посту главы МВД Франции?

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Политическая жизнь Франции
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