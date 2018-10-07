Воскресенье, 7 Октября 2018 года
08:12:21 МСК

Чехия не дремлет. Почему забеспокоились в Закарпатье?

Политика

Разве что Прага выступит защитником дискриминируемого Киевом русинского народа

Чехия не дремлет. Почему забеспокоились в Закарпатье?
Паспорт чешского гражданина

Ужгород, Украина, 7 октября 2018, 07:49 — REGNUM  Закарпатье продолжает оставаться опасной территорией для нынешнего Киева. Почему теперь вслед за Венгрией к распространению влияния на Закарпатье подключилась и Чехия, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Предоставление гражданства жителям Закарпатья, начатое Венгрией, рассматривается теперь и Чехией. Впрочем, беспокойство, высказанное председателем Закарпатской областной государственной администрации Геннадием Москалем, преждевременно. Представитель МИД Чехии Михаэла Лагронова сообщила лишь о сенаторском предложении, которое еще должно пройти одобрение законодателей. Несмотря на это, по своей инициативе уже более 100 тысяч украинцев получили чешские паспорта, для чего достаточно декларации о том, что чехословацкое гражданство было у родителей заявителя.

Очевидная нежизнеспособность, демонстрируемая нынешним украинским государством, заставляет соседей Украины задумываться о будущем прилежащих к ним территорий. Венгрия продвинулась дальше других в этом вопросе, но и у Праги обнаруживаются свои интересы, коренящиеся еще в территориальных устройствах начала ХХ века. Особенно интересна в этом смысле для Чехии может быть область Закарпатья, населенная русинами. Почему?

Читайте статью Станет ли Чехия вслед за Венгрией претендовать на Закарпатье? и другие материалы Станислава Стремидловского о внешнеполитической жизни Украины.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить