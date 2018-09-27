Станет ли Чехия вслед за Венгрией претендовать на Закарпатье?

Станислав Стремидловский, , 16:21 — REGNUM

Чехия может стать «новой проблемой» для Киева. Как заявил в эфире украинского телеканала 112 председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, вслед за Венгрией уже и Прага рассматривает вопрос предоставления гражданства жителям Закарпатья.

Москаль напомнил, что до 1944 года территория области входила в состав Чехословакии, а затем Венгрии. По его словам, после прихода советской власти многие жители региона сохранили чехословацкие и венгерские паспорта. «Сейчас у нас намечается сериал номер два — в Чехии поднимают вопрос, чтобы предоставить гражданство бывшим подданным Чехословакии в Закарпатье», — сказал губернатор. Правда, это заявление опровергли в чешском МИД. Представитель дипломатического ведомства Михаэла Лагронова назвала информацию Москаля «неточной». По ее словам, существует лишь сенаторское предложение, которое, в случае одобрения законодателями, действительно, позволило бы потомкам украинских чехов, лишившихся в прошлом чехословацкого паспорта, получить гражданство Чешской Республики.

Чешское законодательство с 2014 года позволяет двойное гражданство. На сегодня в республике находится более 100 тысяч украинцев, некоторые из них получили паспорта. Одной из возможностей приобрести гражданство, отмечает Алексей Ливинский, редактор чешского журнала для украинцев «Пороги», является декларация о том, что претендент ранее имел чешское или чехословацкое гражданство или оно было у его родителей. Председатель сенатской комиссии по делам соотечественников Томаш Грулих, представляющий оппозиционную Гражданско-демократическую партию, предлагает поправку, которая предусматривает, что и потомки эмигрантов во втором поколении могли бы получать гражданство Чешской Республики.

«Подобное уже предлагалось шесть лет назад, но парламент отказался ее принять: депутаты нижней палаты считали, что она бы открыла путь к получению чешского гражданства людьми, которые не говорят на чешском языке и никогда не были в этой стране», — констатирует журналист. При этом он считает, что «поправка Грулиха» не будет касаться коренных закарпатцев, то есть тех, чьи дедушки и бабушки были чехословацкими гражданами во время существования первой Чехословацкой Республики 1918−1938 годов, когда в ее состав входило Закарпатье. С точки зрения текущей политической конъюнктуры — это так. Однако времена сейчас такие, что реализованным может быть не только невероятное, но и невозможное.

Венгрия сегодня ведет активную партию в Закарпатье, остро и системно атакуя Киев. Количественные накопления Будапешта переходят в качественные. Рано или поздно, когда уровень жизнеспособности украинской государственности опустится до критически низкой отметки, встанет вопрос о том, как не допустить гуманитарной катастрофы. В таких моментах политики начинают ворошить архивы и поднимать старые карты. А здесь у Праги есть свои интересы. Чехословакии по итогам распада Австро-Венгерской империи вместе с Закарпатьем достался и русинский народ, издревле здесь проживавший и еще в последний год Первой мировой войны пришедший к идее общего чехословацко-русинского государства, считая невозможным для себя иметь дело с поляками, венграми и тем более каким-либо «украинским государством».

Пребывание русинов в составе Чехословакии в автономной земле Подкарпатская Русь в межвоенный период, конечно, нельзя назвать благостным. Прага многое обещала им и часто обманывала. По сути, вспомнить о русинском народе ее заставили серьезные геополитические потрясения. Как пишет доктор исторических наук Кирилл Шевченко, «в условиях внутриполитического кризиса в Чехословакии после Мюнхенского сговора 11 сентября 1938 года по решению премьер-министра Чехословакии генерала Сыровы главой правительства Подкарпатской Руси был назначен лидер самой влиятельной в Подкарпатье партии «Автономный Земледельческий союз» Андрей Бродий… Примечательно, что возглавляемый Бродием «Автономный Земледельческий союз», противодействуя бесчинствам галицких эмигрантов,… в середине октября 1938 года распространял по всей Подкарпатской Руси листовки, призывавшие местное население «уничтожать украинских бандитов».

По итогам Второй мировой войны решением Иосифа Сталина русины были переданы Украинской ССР, что они считают одним из величайших бедствий для своего народа. После распада Советского Союза различные русинские движения выступали как минимум за автономию в составе Украины. Но Киев как с тех времен дискриминировал русинский народ, так и продолжает это делать. Другой вопрос, при каких обстоятельствах Чехия или Словакия могут двинуться с места. Ряд экспертов отмечают, что от Праги ожидать этого трудно, о русинах в республике практически не упоминают. Но, как отметил в июле сего года в интервью чешскому порталу Parlamentní Listy лидер движения «Друзья Подкарпатской Руси — Брно» Либор Хытилек, в начале 1990-х в русинской среде он констатировал рост симпатий к Чехословакии, и они рассчитывали на возможность «возвращения» обратно.

Сегодня организации русинского народа расколоты. Они придерживаются разной внешнеполитической ориентации. Кто-то ориентируется на Запад, кто-то на Восток, на Россию, есть и те, кто пытается кооперироваться с Киевом. Вместе с тем русинов настораживает активность Венгрии. Вряд ли им понравится, если Будапешт возьмет под свой контроль Закарпатье. Решат ли в таком случае соседние страны, та же Чехия или Словакия, что и им пора вмешаться, предложив помощь русинскому народу, пока сказать трудно. Однако любая дорога всегда начинается с первого шага.