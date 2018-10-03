МИД РФ выступил за учреждение 22 июня новой памятной даты ООН

Москва, , 08:06 — REGNUM Инициативу об учреждении 22 июня Всемирного дня исторического просвещения молодёжи одобряют в российском МИД. Об этом говорится в ответе министерства главе Молодёжного парламента при Госдуме Марии Воропаевой, передает 2 октября RT.

Предложенная Молодёжным парламентом новая памятная дата ООН «заслуживает внимания», пояснили в МИД. Успешное воплощение идеи в жизнь будет способствовать сохранению исторической правды о Второй мировой войне и позволит ознакомить широкую общественность с действительной ролью России в победе над нацизмом.

Инициатива будет озвучена на Первом международном конгрессе молодёжных парламентов, который состоится в Москве с 16 по 20 октября, рассказала Воропаева.

Учредить новую памятную дату — Всемирный день исторического просвещения молодёжи — на уровне ООН Молодёжный парламент при Госдуме предложил в августе 2018 года. Имеющихся мер по сохранению памяти о решающей роли СССР во Второй мировой войне уже не хватает, поясняли авторы инициативы. Молодое поколение необходимо просвещать в этом вопросе.