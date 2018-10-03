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Роль РФ в политике США стала мифической?

Политика

Спорят не о России, а о мифе врага

Москва, 3 октября 2018, 03:41 — REGNUM  Разговоры о России в Соединенных Штатах связаны с внутриполитическим контекстом, считает французский политолог, заместитель директора Института европейских, российских и евразийских исследований при Университете Джорджа Вашингтона (США) Марлен Ларюэль. Она выступила 2 октября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Дебаты о России стали заложниками глубокой поляризации, которая существует уже два года между республиканцами и демократами и даже внутри республиканской группы. Те, кто не любят Трампа, будут использовать тему России, чтобы дискредитировать его. Значит, вопрос уже не о России самой по себе, а о России как мифе врага в современном очень поляризованном внутреннем контексте в США», — заявила Ларюэль.

Она также согласилась, что политическую повестку в США влияет подготовка к предстоящим выборам.

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Отношения США с Россией и странами бывшего советского блока
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