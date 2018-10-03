Роль РФ в политике США стала мифической?

Москва, , 03:41 — REGNUM Разговоры о России в Соединенных Штатах связаны с внутриполитическим контекстом, считает французский политолог, заместитель директора Института европейских, российских и евразийских исследований при Университете Джорджа Вашингтона (США) Марлен Ларюэль. Она выступила 2 октября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Дебаты о России стали заложниками глубокой поляризации, которая существует уже два года между республиканцами и демократами и даже внутри республиканской группы. Те, кто не любят Трампа, будут использовать тему России, чтобы дискредитировать его. Значит, вопрос уже не о России самой по себе, а о России как мифе врага в современном очень поляризованном внутреннем контексте в США», — заявила Ларюэль.

Она также согласилась, что политическую повестку в США влияет подготовка к предстоящим выборам.