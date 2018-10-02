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Патриарх Кирилл направил письма главам поместных церквей

Политика

Предстоятель Русской православной церкви описал ситуацию на Украине

Патриарх Кирилл направил письма главам поместных церквей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Москва, 2 октября 2018, 22:53 — REGNUM  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал письма всем предстоятелям поместных православных церквей, в которых описал религиозную ситуацию на Украине. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николая Балашова.

Напомним, что в мире существует 15 канонических православных церквей, при этом Русская православная церковь — самая крупная из них.

В своем письме патриарх Кирилл проинформировал предстоятелей других поместных православных церквей о религиозной ситуации на Украине и предложил начать её общеправославное обсуждение.

«В письмах изложена позиция Русской православной церкви по вопросу о так называемой украинской автокефалии и о возможных негативных последствиях действий Константинопольского патриархата для единства вселенского православия», — рассказал Балашов.

Кроме того, патриарх Кирилл предложил предпринять усилия для начала общеправославного обсуждения сложившейся ситуации.

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Православие
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