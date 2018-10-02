Глава МИД Германии вылетел на переговоры в Вашингтон

Берлин, , 14:59 — REGNUM 2 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас отправляется на политические переговоры в США, сообщает официальный сайт немецкого внешнеполитического ведомства.

В Вашингтоне Маас встретится с государственным секретарем Майком Помпео и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Также его ждут торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и две сенатора. Хайко Маас примет участие в открытии года Германии в США.

«Особенно сейчас нам нужна тесная связь с Вашингтоном. Нужно многое обсудить: ситуацию в Сирии, ядерное соглашение с Ираном, наши отношения с Россией и будущее немецко-американских отношений. И хотя сейчас по многим вопросам политически мы не сходимся, для меня ясно: немецко-американская дружба не подлежит обсуждению. Дня нас, европейцев, США остаются важнейшим партнером», — заявил Маас перед отъездом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце лета министр иностранных дел Германии заявил, что Евросоюз (ЕС) должен пересмотреть свои отношения с США: президента Дональда Трампа не удастся «переждать», поэтому ЕС должен следовать новой концепции отношений с США. Маас назвал ее сбалансированным трансатлантическим партнерством.

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