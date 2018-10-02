Волгоградский губернатор ушел от ответа о возможной отставке

Волгоград, , 12:34 — REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не стал опровергать или подтверждать слухи о своей возможной отставке. Отвечая на вопросы журналистов 2 октября, глава области заявил, что «все когда-нибудь уходят».

«Все когда-нибудь уходят. Я могу обещать только одно, когда я приму решение, я обязательно об этом сообщу публично. Это точно могу сказать», — ответил на вопрос журналистов Андрей Бочаров.

Ранее об отставке губернатора заявило издание «Коммерсантъ». Якобы уже ищется человек, который может занять место главы региона. Кроме того, об отставке сообщил и ряд telegram-каналов. По их данным, отставка может произойти уже 3 октября. Между тем в пресс-службе губернатора заявили, что информация об отставке — не более чем слухи. Отметим, что Андрей Бочаров занимает пост губернатора Волгоградской области с 2014 года. Срок его полномочий истекает в 2019 году.