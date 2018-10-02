Представители России и Грузии обсудили ситуацию в Абхазии и Южной Осетии

Тбилиси, , 11:06 — REGNUM На очередной встрече в рамках грузино-российского неформального диалога специальный представитель премьер-министра Грузии в вопросах взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе «заострил внимание своего коллеги, заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина на ситуации в Абхазии и Южной Осетии». Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

Встреча прошла 1 октября в Праге, и на ней традиционно обсуждались предусмотренные данным форматом вопросы экономического, транспортного и гуманитарного сотрудничества.

Говоря о ситуации в Абхазии и «Цхинвальском регионе», Зураб Абашидзе рассказал собеседнику о проблемах населения, живущего вдоль «линии оккупации», отметил участившиеся факты грубого нарушения прав человека, выразил беспокойство в связи с растущей милитаризацией этих «регионов» и расценил эти факты как нарушение норм международного права и принципов суверенитета и территориальной целостности Грузии, отмечается в сообщении пресс-службы правительства Грузии.

Стороны подчеркнули важность женевского формата, который дает возможность для обсуждения вопросов безопасности и гуманитарных проблем. Была отмечена позитивная динамика роста товарооборота между двумя странами. По заявлению Зураба Абашидзе, тенденция роста отмечается в сферах авиационных, железнодорожно-паромных, автомобильных перевозок, а также в сфере туризма. Представитель Грузии рассказал о проблемах, которые стоят перед грузинскими компаниями, занимающимися торговлей и транспортными перевозками в Россию, и предложил конкретные пути решения этих проблем.

На встрече также были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией подписанного в 2011 году «Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и торговли товарами». Стороны отметили, что процедуры подготовительного периода как в Грузии, так и в России уже завершены, и наступило время для дальнейших шагов по его реализации. Как отмечают в пресс-службе правительства Грузии, на встрече были высказаны конкретные предложения в этом направлении, но содержание этих предложений не разглашают.