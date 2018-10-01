Поддержка Сербии: «Поставки С-300 дадут ей новое геополитическое качество»

Москва, , 23:29 — REGNUM На фоне назревающего конфликта между Сербией и Косово Россия должна оказать Белграду самую активную военную поддержку. Об этом 1 октября заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«По поводу Сербии будет встреча наших лидеров, и я думаю, что мы окажем Сербии всю необходимую помощь. Считаю принципиальной поставку в Сербию зенитно-ракетных систем С-300. Это даст новое геополитическое качество этой стране», — заявил Коротченко.

«Сегодня любая страна, которая хочет спать спокойно и быть независимой от американских «томогавков», должна иметь надёжную систему противовоздушной обороны. Поэтому то, что сегодня Индия, несмотря на крики и истерики из Вашингтона, делает выбор в пользу С-400, Турция и другие страны… А там, где будет С-300, С-400 — там американские лётчики летать не будут», — продолжил он.

Экспорт оружия в сегодняшних условиях становится важным фактором обеспечения устойчивости наших позиций в целом ряде регионов, отметил он. И несмотря на критику ряда наблюдателей в связи с тем, что многие поставки производятся в кредит, российская экономика от военного экспорта только выигрывает, считает Коротченко.

По данным премьер-министра России Дмитрия Медведева, экспортные поставки продукции в рамках военно-технического сотрудничества в 2016 году принесли в бюджет России около 15 млрд долларов

«Это небозвратные кредиты. Это кредиты, которые будут отрабатываться. В основном же продажа нашего оружия — за кэш (реальные деньги). Иран платил деньгами. Наши задачи — получение дополнительных средств на развитие нашего ОПК. 15 млрд долларов. Вот результат работы Рособоронэкспорта», — подчеркнул он.

В конце сентября Сербия и Косово оказались на грани начала новой войны. После того, как президент Косово Хашим Тачи 29 сентября посетил пограничный пункт Бэрняк в сопровождении косовского спецназа, Белград обвинил его в желании окружить ГЭС «Газиводе» и соответствующие водохранилище, берега которого находятся на территориях обеих стран.

На фоне этих событий Сербия объявила о приведении в состоянии полной боевой готовности своих вооруженных сил, а её президент Александр Вучич экстренно вылетел в Москву. Тогда же ряд СМИ сообщили о том, что сербский лидер, возможно, будет просить помощи. и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о военном сотрудничестве.