Грузинская православная церковь прокомментировала ситуацию вокруг УПЦ

Тбилиси, , 23:07 — REGNUM Грузинская православная церковь (ГПЦ) воздержится от оценок ситуации на Украине, связанной с автокефалией для Украинской православной церкви. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 1 октября, на официальном сайте Грузинской православной церкви.

В ГПЦ считают, что церковную проблему на Украине должны прежде всего решать Москва и Константинополь.

«Думаем, что на данном этапе мы не должны делать поспешных оценок до тех пор, пока две стороны не сформулируют свои официальные и не подвластные апелляциям положения на основе норм канонического права», — сказано в заявлении.

Тема эта очень «тонкая» и обсуждать её нужно прежде всего между двумя патриархиями — константинопольской и московской, подчеркнули в ГПЦ.