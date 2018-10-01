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Грузинская православная церковь прокомментировала ситуацию вокруг УПЦ

Политика

Москва и Константинополь должны решить вопрос

Тбилиси, 1 октября 2018, 23:07 — REGNUM  Грузинская православная церковь (ГПЦ) воздержится от оценок ситуации на Украине, связанной с автокефалией для Украинской православной церкви. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 1 октября, на официальном сайте Грузинской православной церкви.

В ГПЦ считают, что церковную проблему на Украине должны прежде всего решать Москва и Константинополь.

«Думаем, что на данном этапе мы не должны делать поспешных оценок до тех пор, пока две стороны не сформулируют свои официальные и не подвластные апелляциям положения на основе норм канонического права», — сказано в заявлении.

Тема эта очень «тонкая» и обсуждать её нужно прежде всего между двумя патриархиями — константинопольской и московской, подчеркнули в ГПЦ.

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Автокефалия Украинской православной церкви
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