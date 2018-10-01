Украина делает вид, что не может платить пенсии жителям Донбасса — эксперт

Киев, , 17:35 — REGNUM Украинская власть и оппозиция притворяются, будто пенсионерам Донбасса можно платить пенсии только на территории, подконтрольной Украине, заявил экономист Алексей Кущ 29 сентября в своей заметке на сайте телеканала 112.ua.

Донбасские пенсионеры не могут ежемесячно ездить через линию фронта и благодаря этому украинские власти «сэкономили» порядка 140 млрд в рублёвом эквиваленте, считает эксперт.

«На самом деле сегодня в мире появляются технологии, которые позволяют пользоваться гривневыми ресурсами 24 часа в сутки и из любой точки земного шара, причем осуществлять транзакции в режиме онлайн и практически без комиссий. Речь идет о цифровой гривне», — рассказал Кущ.

Эксперт отметил, что выпуском электронной национальной валюты занимаются многие страны мира, включая Японию, Индию, Китай и Эквадор.

«В случае запуска цифровой гривны, вопрос территориального нахождения законного получателя украинской пенсии вообще перестанет стоять на повестке дня, ведь для того чтобы получать деньги и рассчитываться ими, физическому лицу уже не нужно искать банкомат или отделение банка, достаточно лишь иметь средства мобильной связи, интернет и свой личный код-токен. С помощью электронной авторизации можно проходить и регулярное подтверждение своего присутствия в цифровой системе — облаке цифровой гривны», — считает экономист.

Напомним, в средине сентября 2018 года представитель ООН Паскаль Моро призвал украинские власти решить проблему выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР.

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