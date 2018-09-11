Вторник, 11 Сентября 2018 года
20:40:37 МСК

ООН призывает Киев прекратить заморозку выплат пенсий жителям Донбасса

Политика

Киевские власти до сих пор не исполнили решение Верховного суда Украины, признавшего незаконным невыплату пенсий жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса

Киев, 11 сентября 2018, 18:45 — REGNUM  Власти Украины должны исполнить решение Верховного суда страны, ранее признавшего незаконным прекращение выплат пенсий жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса, заявила 11 сентября директор Европейского бюро Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Паскаль Моро.

Об этом сообщается в пресс-релизе УВКБ, опубликованном в Женеве.

«Мы призываем украинские власти скорее реализовать это решение, и облегчить жизнь людей, до сих пор надеющихся на эти выплаты», — заявила Паскаль Моро.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Верховный суд Украины признал незаконным решение правительства заморозить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, которых официальный Киев постоянно называет гражданами Украины, проживающими на «оккупированной территории».

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие перекрыли трассу на Черновцы и требуют её ремонта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина сегодня: фантазии и реальность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить