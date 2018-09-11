ООН призывает Киев прекратить заморозку выплат пенсий жителям Донбасса

Киев, , 18:45 — REGNUM Власти Украины должны исполнить решение Верховного суда страны, ранее признавшего незаконным прекращение выплат пенсий жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса, заявила 11 сентября директор Европейского бюро Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Паскаль Моро.

Об этом сообщается в пресс-релизе УВКБ, опубликованном в Женеве.

«Мы призываем украинские власти скорее реализовать это решение, и облегчить жизнь людей, до сих пор надеющихся на эти выплаты», — заявила Паскаль Моро.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Верховный суд Украины признал незаконным решение правительства заморозить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, которых официальный Киев постоянно называет гражданами Украины, проживающими на «оккупированной территории».

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