Кучма примет участие в заседании контактной группы в Минске 2 октября

Киев, , 15:08 — REGNUM В заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донбассе примет участие представитель Украины Леонид Кучма, который ранее сообщил, что уходит с указанной должности. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Дарка Олифер.

«Леонид Кучма примет участие в заседании ТКГ в Минске, что состоится 2 октября. А относительно следующих заседаний — все дальнейшие кадровые решения по этому вопросу являются прерогативой президента Украины», — цитирует слова Олифер УНИАН.

Ее слова подтвердила вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября бывший президент Украины Леонид Кучма заявил об оставлении должности представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

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