Кучма отказался от поста представителя Украины в контактной группе

Киев, , 15:17 — REGNUM Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. О своей отставке с поста полномочного представителя страны он заявил сегодня, 28 сентября.

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«Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост», — сообщил представитель президентского фонда Леонида Кучмы.

Кучма признался, что уже давно принял для себя это решение, принимая во внимание возраст и сложность этой работы в физическом плане, и теперь намерен дать «поработать другим».

«Более четырех лет до 100 поездок в Минск, а каждая встреча — гора проблем», — цитирует ТАСС слова Кучмы.

В то же время Кучма заявил, что не хотел бы «анализировать полные причины, которые подталкивают» его к принятию решения об уходе с поста.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Украины Леонид Кучма был в числе тех, кто подписал в сентябре 2014 года так называемые Минские соглашения о прекращении огня на территории Луганской и Донецкой областей Украины.

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