СМИ: субмарина «Казань» — самый грозный противник ВМФ США

Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Самым грозным противником американского флота назвало строящуюся российскую атомную подводную лодку «Казань» американское издание The National Interest 30 сентября в своей публикации.

Как пишет The National Interest, военные США восхищались ещё подводной лодкой «Северодвинск» — первым детищем проекта «Ясень» и предшественником «Казани». По словам контр-адмирала Дэйва ВМФ США Джонсона, которые он сказал в 2014 году, приводимым изданием, американскому флоту предстоит встреча с серьезным потенциальным противником. «Стоит лишь взглянуть на «Северодвинск», — заявил тогда Дэйв Джонс.

Кроме того положительно отзывался о «Северодвинске» и нынешний главнокомандующий американского флота в Европе Джеймс Фогго. По его словам, также цитируемым The National Interest, «Северодвинск» — очень впечатляющая подлодка, глядя на которую становится ясно, что основные усилия по исследованию и развитию российского флота были в первую очередь направлены на укрепление подводной его составляющей.

При этом главком ВМФ США в Европе отметил, что Соединенные штаты все же сохраняют приоритет в данном виде вооружений. «Я верю, что у нас, у Запада, все еще есть асимметричное преимущество», — цитирует The National Interest слова Джеймса Фогго.

Отметим, подводная лодка «Казань» строится по усовершенствованному проекту «Ясень-М», военно-морской флот России получит её на вооружение в 2019 году.