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Россия и Доминика отменили визы

Политика

Лавров подписал соглашение с Барон

Россия и Доминика отменили визы
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Доминиканская республика

Нью-Йорк, США, 29 сентября 2018, 03:56 — REGNUM  Соглашение об отмене виз подписано министрами иностранных дел России и Доминики, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Соглашение подписано 28 сентября «на полях» 73-й сессии Генассамблеи ООН в ходе встречи, посвященной обсуждению двусторонних отношений и международной проблематики.

Под документом поставили подписи российский министр иностранных дел Сергей Лавров и министром иностранных дел и по делам КАРИКОМ Содружества Доминики Ф.Барон.

«Подписаны Договор об основах отношений между РФ и Содружеством Доминики и Соглашение между правительством РФ и правительством Содружества Доминики об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан РФ и граждан Содружества Доминики», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Лавров подписал соглашение об отмене виз с министром иностранных дел и внешней торговли Ямайки К.Джонсоном Смитом.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров подписал с главой МИД Ямайки соглашение об отмене виз

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Внешняя политика России
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