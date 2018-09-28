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HRW поддерживает «твердую позицию» ООН по Йемену

Политика

«Члены Совета... твердо выстояли перед лицом позорных усилий коалиции во главе с Саудовской Аравией»

Женева, Швейцария, 28 сентября 2018, 20:16 — REGNUM  Международная правозащитная организация Human Rights Watch поддерживает решение Совета по правам человека ООН о продлении расследования против Саудовской Аравии, 28 сентября передает агентство Reuters.

«Государства-члены Совета по правам человека ООН сегодня твердо выстояли перед лицом позорных усилий коалиции во главе с Саудовской Аравией, попытавшейся аннулировать экспертное расследование ООН в Йемене», — заявил журналистам представитель HRW в Женеве Джон Фишер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 сентября СПЧ ООН продлил расследование преступлений «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией во время боевых действий в Йемене.

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