Рейтинг одобрения деятельности Государственной думы вырос на 8% — опрос

Москва, , 15:01 — REGNUM У жителей России растет удовлетворенность деятельностью депутатов Государственной думы РФ. Если в августе об этом заявляли 30%, то в сентябре их число выросло до 38%. Рейтинг одобрения работы Госдумы вырос на 8%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Кроме того, граждан стала больше устраивать деятельность губернаторов регионов РФ или президентов республик, в которых они живут. В августе работой региональных властей были довольны 52% опрошенных, в сентябре рейтинг одобрения вырос на 53% до 55%.

Опрос проведен 20—26 сентября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%.

«Опрос был проведен в начале 20-х чисел сентября, то есть еще до второго и третьего чтения по пенсионной реформе. И мне кажется, что «Левада центр» здесь не ошибается, — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заведующий кафедрой общей политологии Государственного университета — Высшей школы экономики, политолог Леонид Поляков. — На подобный скачек в одобрении деятельности Госдумы мог повлиять новый тип, новый формат общественных слушаний, который теперь называется «общественно-парламентские слушания». Именно эти слушания были проведены в августе, и я думаю, что их широкая известность, а главное — широкое общественное представительство в них всех общественных групп и организаций очень повлияли на оценку россиянами деятельности Государственной думы».

«На слушаниях был представлен самый широкий спектр — там был бизнес, профсоюзы, экспертное сообщество, люди из образовательных учреждений, различные общественные организации, НКО. Таким образом, состоялся беспрецедентный форум, где не только парламентарии, как это бывало раньше, в обычном узком формате и специально приглашенные эксперты, но по сути дела — всё гражданское общество обсудили реформу открыто, честно и прямо, без всяких экивоков и давления. По сути сама Государственная дума превратилась в общенациональный форум. И именно резонанс от этого общественного мероприятия серьезно подействовало на такой значительный скачек в рейтинге одобрения деятельности Госдумы — 8%», — продолжил эксперт.

«За два года работы VII созыва сложилось достаточно благоприятное впечатление о том, как работает новая дума, в том числе и в части дисциплинарного характера, предложенных спикером Госдумы Вячеславом Володиным, например, в отношении депутатов-прогульщиков, когда явка на заседания нижней палаты парламента стала обязательной под угрозой штрафа. В Госдуме идет очень содержательная работа, очень серьезные обсуждения законопроектов. И весь комплекс этих факторов и повлиял на серьезный рост популярности Государственной думы в сознании россиян», — отметил политолог.

Однако центральным и основным фактором повышения одобрения деятельности Госдумы Леонид Поляков считает именно общественно-парламентские слушания.

«Получилось так, что этот опрос был до второго чтения закона, где Госдума приняла президентские поправки, очень серьезно корректирующие первоначальный, правительственный вариант. Так что я готов предположить, что в следующем опросе будет еще больший рост одобрения деятельности Госдумы. Ситуация, конечно, не гарантированная, волатильная, многие факторы еще могут повлиять на ее развитие. Есть люди, которые продолжают оставаться на позиции, что эта реформа антинародная, и люди имеют право на любую агитацию в этом вопросе. Но все же тенденция для Государственной думы вполне может оставаться позитивной», — завершил свой комментарий Леонид Поляков.

Политолог Антон Хищенко также считает, что именно грамотное обсуждение пенсионной реформы в первую очередь повлияло на рост ободрения деятельности нижней палаты парламента в стране.

«Повышение одобрения деятельности Государственной думы на 8% за последний месяц — это эффект той грамотной содержательной публичной работы по корректировке пенсионной реформы, начиная с парламентских слушаний, которые проходили в конце августа, и продолжая работой рабочей группы в парламенте, которая реализовала серьезный объем работы по рассмотрению огромного количества поправок, как президентских, так и депутатских из регионов», — подчеркнул эксперт в кратком интервью для ИА REGNUM.