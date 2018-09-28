Вице-президент Индонезии выступил перед мировыми лидерами на ГА ООН

Нью-Йорк, США, , 13:40 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил перед мировыми лидерами, присутствовавшими на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что миру не нужно искать супергероев в трудные времена, сообщает Antaranews.

«В такое время мы часто смотрим на лидеров, которые обладают большой властью, полномочиями супергероя. Все мы, здесь, являемся мировыми лидерами. В совокупности у нас есть сила, подобная супергероям», — заявил Юсуф Калла.

Посыл Индонезии заключается в том, что создание равного и устойчивого мира требует глобального лидерства и совместной ответственности.

Индонезия неоднократно заявляла о поддержке палестинскому народу. «Наша приверженность миру будет поставлена под сомнение, если мы не сможем разрешить палестино-израильский конфликт», — подчеркнул вице-президент.

Юсуф Калла также заявил, что каждая страна должна уважать право и международные принципы, включая уважение суверенитета и территориальной целостности государства.

Не называя конкретных стран, Юсуф Калла выразил сожаление о том, что некоторые пытались поддержать или даже стать частью сепаратистского движения. «Этот акт враждебности не имеет места в системе ООН. Действия, которые явно нарушают принципы этой международной организации», — подчеркнул вице-президент.

В конце своего выступления Юсуф Калла отметил, что справедливый мир, требует от ООН гибкости и доверия, поэтому реформирование организации не избежать.

«Без реформирования ООН станет устаревшей машиной, которая не сможет отвечать на глобальные вызовы в будущем», — заявил вице-президент Индонезии.

Напомним, вице-президент Индонезии Юсуф Калла, в сопровождении главы МИД Индонезии Ретно Марусди, возглавил индонезийскую делегацию на заседании 73-й Генеральной Ассамблее ООН.

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