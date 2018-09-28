Le Figaro: Black Friday по-французски

Париж, , 11:23 — REGNUM «Чёрная пятница» (Black Friday) пройдет во Франции с 28 сентября по 1 октября 2018 года, сообщает Le Figaro.

Альтернативой американской «чёрной пятницы» во Франции стали «Французские дни». Это вторая за год коммерческая акция, которая предлагает покупателям скидки до 70%.

Французская «чёрная пятница» возвращается после успешного дебюта в конце апреля 2018 года, когда онлайн-магазины посетили 43 млн покупателей. На этот раз дни скидок стартуют в пятницу, 28 сентября, в 7 утра и завершатся в понедельник, 1 октября, в полночь.

Помимо интернет-магазинов, в этот раз в коммерческой акции примут участие и обычные бутики. Скидки до 70% обещают также на электротовары, мебель и многое другое.

Даты проведения этого события выбраны не случайно. «Этот период часто финансово трудный для клиентов: налоговые взносы, оплата внеклассной деятельности детей», — объясняет Натали Месни, исполнительный директор «Rue du Commerce».

Напомним, настоящая «чёрная пятница» и «кибер-понедельник» также пройдут во Франции — 23 и 26 ноября соответственно.