Президент Франции встретился с главой Колумбии в кулуарах ГА ООН

Нью-Йорк, США, , 08:08 — REGNUM МИД Франции рассказал о встрече президента Эммануэля Макрона с главой Колумбии Иваном Дуке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоялась в Нью-Йорке 25 сентября.

Стороны подтвердили свою совместную приверженность обновленному мировому порядку на основе верховенства права, укреплению многосторонних институтов и сотрудничеству между государствами в целях поиска решений важнейшмх проблем глобализации.

Франция и Колумбия выразили общее стремление укрепить тесные дружеские отношения и создать привилегированное партнерство между двумя странами.

Франция подтвердила свое намерение продолжать оказывать политическую и финансовую поддержку усилиям колумбийского правительства по осуществлению мирного соглашения в Колумбии в духе национального консенсуса.

Президент Колумбии принял приглашение президента Франции принять участие в первом Парижском мирном форуме, который состоится 11 ноября по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Франция и Колумбия будут поддерживать тесное партнерство в области изменения климата и устойчивого развития.

Стороны договорились укрепить партнерство в области обороны, в том числе в борьбе с распространением наркотиков.

По случаю своего визита во Францию в ноябре 2018 года президент Колумбии планирует встретиться с основными французскими инвесторами.

Франко-колумбийская конференция по исследованиям и инновациям будет организована в Колумбии в середине 2019 года в целях улучшения двусторонних научных отношений и поощрения появления новых совместных исследовательских проектов.

Франция и Колумбия будут совместно работать над развитием культурных связей и укреплять свое культурное присутствие. Эммануэль Макрон и Иван Дуке договорились наращивать взаимное обогащение студентов, молодых исследователей, добровольцев, стажеров и молодых специалистов путем изучения языков и укрепления их образовательного, академического и научного сотрудничества.

Стороны поручили своим министрам иностранных дел координировать реализацию этих инициатив.