Strategist: Израиль имеет уникальный опыт борьбы с террористами

Максим Исаев, , 07:24 — REGNUM

Израиль обладает уникальным опытом контртеррористической борьбы, поскольку ему приходится отражать огромное количество террористических угроз, которые могут принимать самые разные формы. Нападение может произойти как на территории Израиля, так и с территории Палестины или дальнего зарубежья. Террористы могут похитить израильского солдата или использовать самодельные бомбы, ножевые атаки, а также атаки с использованием автомобиля. Сами террористы тоже отличаются друг от друга. Израиль имеет дело с террористами арабского, палестинского, арабо-израильского происхождения и даже японского, пишет Исаак Кфир в статье для израильского издания The Strategist.

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Учитывая постоянно меняющийся характер террористической угрозы, израильские политики решили отказаться от официальной контртеррористической доктрины. Вместо этого Израиль взял на вооружение более ограниченный и целостный подход в отношении антитеррора, который опирается на инновации и направлен на сдерживание террористических групп, внесение в них разлада, влияние с помощью убеждения или принуждения.

Израиль использует тактику, которая направлена на систематическое разрушение и ослабление инфраструктуры террористических организаций, как внутри Израиля, так и за его пределами. Израильское оборонное ведомство может проводить как крупномасштабные военные операции против террористических ячеек, так и спецоперации.

Чтобы справиться с многочисленными угрозами, в Израиле создана многогранная антитеррористическая структура, включающая в свой состав силы обороны, подразделения специального назначения, полицию, частный сектор и более широкое израильское сообщество. Израильтяне также проводят агрессивные информационные кампании в социальных сетях, которые поддерживают антитеррористические операции.

Департамент информационной безопасности министерства обороны Израиля также проводит операции по выявлению активистов ХАМАС, которые стремятся использовать социальные сети для получения информации от израильских солдат.

Формирование многогранного антитеррористического подхода началось в 1950-х годах, когда Израиль столкнулся с внешними угрозами. Затем последовали нападения нерегулярных сил, базирующихся в Иордании и Египте. Это были небольшие подразделения, вооруженные пулеметами и гранатами. В ответ на атаки этих подразделений Израиль создал военные подразделения специального назначения, такие как Сайерет Маткаль (спецподразделение генерального штаба армии обороны Израиля) и Шайетет 13 (часть специального назначения военно-морских сил Израиля).

С 1970-х годов внешние угрозы эволюционировали из партизанской войны в операции по похищению людей, атаки террористов-смертников, нападения с использованием холодного оружия, атаки с использованием автомобилей и воздушных змеев. Оборонному ведомству каждый раз приходилось искать ответ на всё новые и новые вызовы. В настоящий момент в Израиле существуют подразделения, специализирующиеся на нейтрализации самодельных взрывных устройств, ведении боя в городских условиях и действиях против партизан. Эти подразделения играют ключевую роль, когда оборонное ведомство предпринимает крупные военные операции против террористов, такие как операция «Литой свинец» в 2008 году.

Хорошим примером того, как Израиль приспосабливается к новым террористическим тактикам, является борьба с атаками с использованием воздушных змеев. ХАМАС прикрепляет бомбы к воздушным змеям и шарам, которые, пересекая израильскую границу, поджигают леса и сельскохозяйственные угодья. Первоначально израильские военные не знали, как бороться с новой тактикой ХАМАС, однако сейчас Израиль использует дроны для уничтожения воздушных змеев, также он продолжает воздушную кампанию по уничтожению боеприпасов ХАМАС.

Национальная полиция Израиля (INP) также играет важную роль в борьбе с терроризмом. INP — это первая линия защиты от терроризма внутри Израиля. Все сотрудники полиции получают базовую подготовку по борьбе с терроризмом, кроме того, все они также служили в ЦАХАЛе.

INP состоит из двух компонентов: «синей полиции» и пограничной охраны (BG). «Синяя полиция» работает в шести округах Израиля: Северном, Тель-Авивском, Центральном, Иудейском и Самарийском (на Западном берегу), Иерусалимском и в Южном. Пограничная охрана сочетает в себе полицейские и военные функции. Сотрудники BG носят форму, похожую на военную. Пограничная охрана поддерживает безопасность вдоль границ и в особо проблемных районах Израиля. Официально подразделения BG подчиняются территориальному командующему «синей полиции», они специализируются на контртеррористических операциях и одновременно могут проводить уголовные расследования.

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В рамках INP существуют специализированные подразделения по борьбе с терроризмом, такие как ЯМАМ (спецподразделение пограничной полиции). Еще одним важным элементом является ЯМАС — еще одно спецподразделение пограничной полиции, которое буквально переводится как «Подразделение маскирующихся арабами». ЯМАС начал свою деятельность в конце 1980-х, в подразделение входят арабисты — люди, которые превосходно разбираются во всех аспектах арабского/палестинского общества и могут действовать среди коренного населения на Западном берегу Иордана и в секторе Газа.

Израиль показал, как можно использовать творческий подход и инновации при разработке и реализации контртеррористической политики. Израиль также продемонстрировал, что терроризм — это не то, что можно победить, но с чем возможно научиться жить. Однако для того, чтобы достигнуть мира, в котором нет терактов и продолжающегося насилия, Израилю нужно урегулировать палестино-израильский конфликт.