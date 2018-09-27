Foreign Policy: У КНР появился новый вид экономического оружия

Максим Исаев, , 07:34 — REGNUM

В начале 2017 года Южная Корея решила развернуть на своей территории американскую систему противоракетной обороны THAAD для защиты от ракетной угрозы, исходящей от КНДР. Однако Китаю не понравилось такое решение, поскольку, с его точки зрения, THAAD может представлять потенциальную угрозу национальной безопасности КНР. Пекин отреагировал быстро и решительно. Наряду с ожидаемым ограничением торговли с Южной Кореей Китай использовал еще одно средство: ограничил туристический поток в Южную Корею. Через несколько месяцев после размещения THAAD в Южной Корее произошло резкое сокращение туристического потока из КНР. Число китайских туристов, пребывающих в Южную Корею, сократилось на 40%. Туристическая отрасль Южной Кореи понесла серьезный ущерб, учитывая то, что китайские туристы составляют примерно 50% от общего числа туристов, пребывающих в Южную Корею, пишет Нитин Кока (Nithin Coca) в статье для американского издания The Foreign Policy.

Читайте также: American Conservative: Трамп намерен обеспечить выживание боевиков в Сирии?

«Китайское правительство пригрозило крупными штрафами туристическим агентствам, которые уже забронировали туристические туры в Южную Корею», — заявил эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону из американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Эван Рис.

В случае с Южной Кореей Китай впервые прибегнул к широкомасштабному использованию туристической отрасли для нанесения ущерба крупной экономике. На примере Южной Кореи можно предположить, что КНР может применить свое новое экономическое оружие и в будущем. В течение последних нескольких десятилетий Китай превратился в крупнейшего игрока в туристической отрасли в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона. Большую часть туристов, пребывающих в Японию, Таиланд, Тайвань, Сингапур или Бали, составляют туристы из КНР. В 2017 году 129 млн граждан КНР совершили зарубежные туристические поездки. В большинстве случаев китайские туристы тратят гораздо больше, чем их западные или азиатские коллеги.

«В прошлом году число китайских туристов, совершивших зарубежные поездки, достигло высокого уровня. Ожидается, что в течение ближайших нескольких лет число туристов из КНР будет расти», — заявил помощник профессора маркетинга в Гавайском университете в Маноа Мьяо Ху.

Благодаря своей уникальной способности управлять туристическом потоком, Китай может использовать туризм в качестве инструмента давления. Это новая форма мягкой силы, с которой мир еще не сталкивался, и Китай начинает ее использовать. Китайское правительство управляет туристическим потоком с помощью туристических агентств, которые организуют групповые поездки (это примерно 58% всего выездного туризма КНР). Все китайские турфирмы в значительной степени зависят от связей с правительством, поэтому у них не остается иного выбора, как подчиниться требованиям китайских властей.

В 2017 году под ударом оказалась Южная Корея, а сегодня — крошечное государство Палау в связи с дипломатическим признанием Тайваня. Завтра под ударом может оказаться Япония, Таиланд, Индонезия, Филиппины или любая другая страна. При этом практически не существует эффективных контрмер, которые можно было бы противопоставить туристическому оружию КНР. Во-первых, это обусловлено тем, что демократы имеют ограниченные возможности по блокированию туристических поездок своих граждан.

Во-вторых, Китай посещает ограниченное число иностранных туристов, это связано как с многочисленными проблемами, которые туристы должны преодолеть, чтобы получить дорогостоящую визу, так и с недостатком туристических объектов. С 2004 года по 2016 год численность въезжающих в Китай туристов выросла примерно на 30%, тогда как выездной туристический поток вырос за аналогичный период более чем на 400%.

Читайте также: New York Times: Канада не изменит свою позицию в переговорах по НАФТА

«У нас появилось молодое поколение богатых китайцев, которые путешествуют уже на протяжении 10−15 лет. Большое количество независимых путешественников продолжают поездки в такие места, как Южная Корея или Тайвань, на фоне запрета групповых поездок», — заявил представитель Китайского научно-исследовательского института выездного туризма (COTRI) Кристофер Ледшам.

Несмотря на то, что китайское правительство пока не может ограничить поездки независимых туристов, существует фактор, который может изменить ситуацию. Недавняя история о жестоком отношении шведской полиции к семье из Китая потрясла китайский интернет. Вероятно, Швеция не столкнется с серьезными экономическими последствиями, поскольку данную страну посещает ограниченное число китайских туристов. Однако нетрудно предположить, что в будущем возможны подобные ситуации в Южной Корее, Японии, Тайване и любой другой стране. Это может оказать серьезное влияние на поток независимых туристов. Причем всегда сохраняется возможность того, что история, аналогичная шведской, может быть специально срежиссирована.