Лавров: Международные санкции против КНДР пора ослаблять

Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая сегодня, 27 сентября, на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, заявил, что международные санкции против Корейской Народно-Демократической Республики должны ослабевать по мере того, как Северная Корея проводит разоружение.

Лавров заявил, что мировому сообществу хотелось бы услышать разъяснения от ряда стран — членов Совбеза ООН о причинах, по которым они всячески игнорируют любые позитивные сигналы со стороны Совета в отношении предпринимаемых КНДР шагов в направлении денуклеаризации Корейского полуострова.

«Хотел бы напомнить, что любые переговоры — это улица с двусторонним движением. Шаги КНДР на треке поэтапного разоружения должны быть запараллелены ослаблением санкций. Действие должно идти в ответ на действие», — напомнил Лавров.

Он также предостерег Совбез от ужесточения санкций против КНДР, так как уже действующие санкции привели к существенным гуманитарным проблемам для северокорейских граждан.

Кроме того, Лавров напомнил, что односторонние санкции США против КНДР попирают права ООН, и призвал все страны отказаться от подобных односторонних рестрикций.