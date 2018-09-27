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Лавров: Международные санкции против КНДР пора ослаблять

Политика

Пхеньян настроен конструктивно, и это надо поощрять

Вашингтон, 27 сентября 2018, 20:28 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая сегодня, 27 сентября, на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, заявил, что международные санкции против Корейской Народно-Демократической Республики должны ослабевать по мере того, как Северная Корея проводит разоружение.

Лавров заявил, что мировому сообществу хотелось бы услышать разъяснения от ряда стран — членов Совбеза ООН о причинах, по которым они всячески игнорируют любые позитивные сигналы со стороны Совета в отношении предпринимаемых КНДР шагов в направлении денуклеаризации Корейского полуострова.

«Хотел бы напомнить, что любые переговоры — это улица с двусторонним движением. Шаги КНДР на треке поэтапного разоружения должны быть запараллелены ослаблением санкций. Действие должно идти в ответ на действие», — напомнил Лавров.

Он также предостерег Совбез от ужесточения санкций против КНДР, так как уже действующие санкции привели к существенным гуманитарным проблемам для северокорейских граждан.

Кроме того, Лавров напомнил, что односторонние санкции США против КНДР попирают права ООН, и призвал все страны отказаться от подобных односторонних рестрикций.

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Внешняя политика России
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