Материнский капитал доказал свою эффективность, считают в «Единой России»

Москва, , 18:57 — REGNUM Предложение о продлении сроков действия всех социальных программ поддержки материнства и детства в соответствии со сроками реализации нацпроектов до 2024 года будет направлено заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой. Об этом заявила координатор партпроекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, комментируя заявление председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева об увеличении размера материнского капитала до 489 тыс. рублей с 2021 года.

По ее словам, увеличение размера маткапитала, запланированное в бюджете с 2021 года, показывает безусловный приоритет в поддержке материнства и детства в государственной политике, которую проводят Президент и Правительство РФ.

Одна из наиболее актуальных потребностей семей — это приобретение жилья, подчеркнула координатор партпроекта. Ольга Окунева напомнила, что партпроект «Крепкая семья» неоднократно анализировал направление средств материнского капитала в регионах РФ.

«Материнский капитал доказал свою эффективность как основная мера поддержки семей по улучшению жилищных условий. Кроме того, теперь его можно использовать на первоначальный взнос за покупку жилья в новостройках. А это в свою очередь стимулирует спрос в сфере строительства нового жилья», — отметила она.

Для обеспечения жильем не менее пяти миллионов семей ежегодно к 2024 году необходимо приводить к общему знаменателю сроки действия социальных программ по поддержке российских семей, уточнила координатор партпроекта.

«В связи с этим предлагаю рассмотреть вопрос о продлении сроков действия социальных программ в соответствии со сроками реализации нацпроектов — до 2024 года», — отметила Ольга Окунева.

По мнению парламентария, реализация нацпроекта «Демография» зависит от качества реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», и наоборот.

«Если рассматривать в совокупности инициативы Правительства и партии «Единая Россия», то очевидным станет, что цель — достижение показателей майского Указа Президента РФ. Реализация любого нацпроекта связана с качеством работы программ по поддержке семей с детьми. Поэтому уже сегодня нужно продлить сроки льготной ипотеки для семей до 2024 года, а также действие программы материнского капитала и выплат за рождения первого и второго ребенка», — заявила координатор «Крепкой семьи». «Соответствующее предложение будет направлено заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой», — заключила Ольга Окунева.

Напомним, об увеличении размера материнского капитала к 2021 году до 489 тыс. рублей сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства РФ.

«В 2021 году материнский капитал вырастет до 489 тыс. рублей, — сказал он, — Мы уже заложили в бюджете деньги на его индексацию».