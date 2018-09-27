Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркмении

Москва, , 14:03 — REGNUM Отношения России и Туркмении основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Об этом говорится в поздравительной телеграмме по случаю национального праздника Дня независимомти, которую президент России Владимир Путин направил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что недавно вступил в силу договор между Россией и Туркменией о стратегическом партнерстве. Договор дает возможность расширить двусторонние связи во всех направлениях. Это будет способствовать укрепления региональной стабильности и безопасности.

Кроме того, президент РФ дал высокую оценку уверенному движению Туркмении по пути социально-экономического развития. По его мнению, повышается авторитет Туркмении в Центральноазиатском регионе и за его пределами.

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