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Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркмении

Политика

Поздравление направлено по случаю Дня независимости Туркмении

Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркмении
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 27 сентября 2018, 14:03 — REGNUM  Отношения России и Туркмении основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Об этом говорится в поздравительной телеграмме по случаю национального праздника Дня независимомти, которую президент России Владимир Путин направил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что недавно вступил в силу договор между Россией и Туркменией о стратегическом партнерстве. Договор дает возможность расширить двусторонние связи во всех направлениях. Это будет способствовать укрепления региональной стабильности и безопасности.

Кроме того, президент РФ дал высокую оценку уверенному движению Туркмении по пути социально-экономического развития. По его мнению, повышается авторитет Туркмении в Центральноазиатском регионе и за его пределами.

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Внешняя политика России
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