Эрдоган прибыл в Германию, чтобы лично разрешить конфликты с Берлином

Анкара, 27 сентября 2018, 13:56 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Германию для возобновления отношений, пошатнувшихся в последние годы, сообщает 27 сентября Associated Press.
Это первый официальный визит турецкого лидера в страну, с которой за последние несколько лет значительно осложнились отношения.
Несмотря на ряд конфликтов, оба союзника по НАТО признают взаимный интерес двустороннего сотрудничества.
«Турция является важным партнером для нас и для Европейского союза. У нас есть взаимные фундаментальные интересы», — подчеркнул представитель канцлера Германии Ангелы Меркель.
В свою очередь Эрдоган отметил, что наступило время отбросить противоречия и начать диалог.
Напомним, отношения между Германией и Турцией осложнились после того, как Анкара начала массовые аресты членов организации ФЕТО, лидер которой Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.
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