Парламент Узбекистана одобрил новый закон «О таможенной службе»

Ташкент, , 13:39 — REGNUM Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана в ходе пленарного заседания 27 сентября одобрил новый закон «О государственной таможенной службе», старая редакция закона была принята в 1997 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее. Закон был рассмотрен Законодательной (нижней палатой) Олий Мажлиса Узбекистана. Для его вступления в силу, закон должен быть подписан президентом страны и обнародован в СМИ.

Новая редакция закона, в частности регламентирует повышение имиджа таможенной службы, нетерпимое отношение к коррупции, укрепление доверия народа, переход на другую систему таможенного контроля и другое.

Дело в том, что до настоящего времени таможенный контроль осуществлялся в отношении 100% товаров, заходящих на таможенную территорию республики. После принятия закона, таможенный контроль будет осуществляться выборочно, по системе управления рисками, которая широко развита в странах с устойчивой демократией.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в настоящее время в недрах правительственных структур разрабатывается проект постановления президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствования таможенно-тарифного регулирования Республики Узбекистан».

Документ готовится в целях создания наиболее благоприятной предпринимательской среды, улучшения инвестиционного климата, создания современных, реально конкурентоспособных и экспортоориентированных производств, а также совершенствования системы таможенно-тарифного регулирования.