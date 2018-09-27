Анкара ждет от Берлина содействия в борьбе с террористами

Анкара, , 13:19 — REGNUM Перед своим государственным визитом в Германию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал немецкие власти к более жесткой борьбе с террористическими группами, пишет издание Daily Sabah.

В частности, турецкий президент имеет в виду запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана и организацию Фетхуллаха Гюлена FETÖ, на руководителей которых возложена ответственность за попытку государственного переворота в июле 2016 года.

Также он ожидает, что Германия будет играть «конструктивную роль» в Европейском союзе в переговорах о вступлении Турции в клуб, введении безвизового режима для граждан Турции и модернизации таможенного союза. Он надеется, что его визит в Берлин поспособствует снятию напряженности в отношениях между странами.

«Первая цель этого визита — окончательно положить конец фазе, которую наши двусторонние отношения переживают в последние годы», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган прибывает в Берлин 27 сентября с трехдневным визитом. Это первый его визит в Германию, имеющий статус государственного.

Читайте ранее в этом сюжете: Офицера берлинской полиции подозревают в шпионаже в пользу Анкары