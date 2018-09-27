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Госдума приняла за основу закон о пенсионной системе

Политика

Инициатива получила широкий резонанс в обществе

Москва, 27 сентября 2018, 13:11 — REGNUM  Госдума при обсуждении в третьем чтении приняла за основу закон о пенсионной системе, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября. Ожидается поправка.

Таким образом, пенсионный возраст мужчин в РФ поднимется с 60 до 65 лет, женщин — с 55 до 60 лет (первоначальный вариант предлагал повышение до 63 лет). Многодетные матери получат льготы — как и сейчас, для женщин с пятью и более детьми возраст выхода на пенсию будет на пять лет ниже (55 лет). Помимо этого, женщины с четырьмя детьми смогут выходить на пенсию на четыре года раньше, а с тремя — на три.

Повышение пенсионного возраста будет постепенным и начнется с 2019 года. Для граждан, которые должны были выходить на пенсию в 2019 и 2020 годах, будет действовать особый порядок — они смогут выходить на пенсию на полгода раньше «нового» пенсионного возраста.

Читайте развитие сюжета: Госдума приняла закон о пенсионной системе

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Пенсионная реформа
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